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Беременные Хилькевич и Цуканова-Котт приняли участие в яркой фотосессии

Беременные актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт снялись в модном арт-проекте.

Многие звезды современного шоу-бизнеса решились на второго ребенка. Среди них известная певица Светлана Лобода, актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт. Поэтому беременные звезды хотят запечатлеть этот период своей жизни необычными фотографиями.

Беременные Хилькевич и Цуканова-Котт приняли участие в яркой фотосессии

Для этого Хилькевич и Цуканова-Котт решили принять участие в новом арт-проекте, который проходил в стиле 80-х годов. Актрисы надели одинаковые розовые боди, поверх которых были полосатые рубашки.

Поклонникам понравился такой образ звезд. Многие отметили, что беременность идет им к лицу, так как они выглядят довольными и счастливыми. Теперь пользователи ждут результатов данной фотосессии, чтобы насладиться профессиональными кадрами.

Правда, нашлись и те, кто осудил актрис за то, что на фото видна грудь. По мнению хейтеров, будущим мамам следует вести себя приличнее.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:19
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