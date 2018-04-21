Беременные Хилькевич и Цуканова-Котт приняли участие в яркой фотосессии

Многие звезды современного шоу-бизнеса решились на второго ребенка. Среди них известная певица Светлана Лобода, актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт. Поэтому беременные звезды хотят запечатлеть этот период своей жизни необычными фотографиями.Для этого Хилькевич и Цуканова-Котт решили принять участие в новом арт-проекте, который проходил в стиле 80-х годов. Актрисы надели одинаковые розовые боди, поверх которых были полосатые рубашки.Поклонникам понравился такой образ звезд. Многие отметили, что беременность идет им к лицу, так как они выглядят довольными и счастливыми. Теперь пользователи ждут результатов данной фотосессии, чтобы насладиться профессиональными кадрами.Правда, нашлись и те, кто осудил актрис за то, что на фото видна грудь. По мнению хейтеров, будущим мамам следует вести себя приличнее.