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Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим соседям

Пользователи сетей увидели сообщение, опубликованное свидетелями события из Ростова. Пенсионерка постоянно подкидывала фекалии своим соседям, не подозревая, что ее снимает скрытая камера.

Инцидент случился в одной из домов города. Люди постоянно находили под дверью мусор вместе с отходами и такими сюрпризами, но сначала не могли найти виновника. Затем хозяйка квартиры решила установить камеры и заметила, как пожилая особа устроила “бомбежку”. Юзеры посочувствовали жильцам, вынужденным терпеть причуды сумасшедшей особы.

Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим соседям


Некоторые лица предположили, что она просто развлекается необычным образом, не зная, чем заняться в таком возрасте. Возможно, она просто болеет и не понимает своих поступков или мстит соседям за былые обиды.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45
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