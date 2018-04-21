Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим соседям

Инцидент случился в одной из домов города. Люди постоянно находили под дверью мусор вместе с отходами и такими сюрпризами, но сначала не могли найти виновника. Затем хозяйка квартиры решила установить камеры и заметила, как пожилая особа устроила “бомбежку”. Юзеры посочувствовали жильцам, вынужденным терпеть причуды сумасшедшей особы.Некоторые лица предположили, что она просто развлекается необычным образом, не зная, чем заняться в таком возрасте. Возможно, она просто болеет и не понимает своих поступков или мстит соседям за былые обиды.