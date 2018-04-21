На телепроекте «Дом-2» вскоре появится экс-участница Руслана Мишина
С недавних пор на телепроекте «Дом-2» есть голосование, которое раз в месяц позволяет любому экс-участнику вернуться в периметр. Так, к примеру, благодаря ему, сейчас на Поляне свои отношения строят Александр Гобозов и Илья Яббаров.
По итогу апреля, на возвращение в периметр претендует Руслана Мишина, набрав более 44% зрительских голосов. Следом за ней с большим отрывом идет Тимур Гарафутдинов, который вновь попробует использовать реалити-шоу, для продвижения своего творчества, по крайней мере, в этом уверены фанаты телестройки.
Что касается Русланы, то на своей странице в социальной сети Instagram она уже отметила, что была бы рада вернуться на «Дом-2» и снова попробовать построить любовь, поэтому уже начинает паковать чемоданы.
Девушка не говорит прямым текстом, что вскоре появится на телеэкранах, однако пишет, что в ближайшем будущем ее ждут большие перемены и ее подписчики уверены, что связано это как раз с ее возращением на проект.