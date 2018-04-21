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Лена Миро уверена, что ныне все молодые актрисы либо эскортницы, либо массовщицы

Скандально известный блогер Лена Миро не стесняется в своем микроблоге поднимать «наболевшие» темы отечественного шоу-бизнеса. Так, на днях она решила рассказать подписчикам всю правду «гламурной» жизни молодых актрис.

Женщина решила привести в пример Аню Чиповскую, которая сыграла главную роль в известном телесериале «Оттепель», однако, несмотря на свой явный актерский талант, после завершения съемок исчезла с экранов.

Лена Миро уверена, что ныне все молодые актрисы либо эскортницы, либо массовщицы

По мнению Миро, в современном российском обществе есть много молодых актрис со способностями, которые из-за отсутствия предложений от режиссеров не могут себя проявить.

Блогер уверена, что у таких девушек есть только два пути: найти богатого ухажера либо сниматься в массовке. Причем первый вариант она считает наиболее прибыльным и успешным, однако актрисам, нежелающим отдаваться за славу, приходится появляться на экранах лишь в качестве декораций.

В заключении Миро отметила, что на данный момент юной актрисе очень сложно добиться успехов без посторонней помощи, а если ей это удается, то скорее всего, она за этого «дорого» заплатила.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:45
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