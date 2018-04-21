Лена Миро уверена, что ныне все молодые актрисы либо эскортницы, либо массовщицы

Женщина решила привести в пример Аню Чиповскую, которая сыграла главную роль в известном телесериале «Оттепель», однако, несмотря на свой явный актерский талант, после завершения съемок исчезла с экранов.По мнению Миро, в современном российском обществе есть много молодых актрис со способностями, которые из-за отсутствия предложений от режиссеров не могут себя проявить.Блогер уверена, что у таких девушек есть только два пути: найти богатого ухажера либо сниматься в массовке. Причем первый вариант она считает наиболее прибыльным и успешным, однако актрисам, нежелающим отдаваться за славу, приходится появляться на экранах лишь в качестве декораций.В заключении Миро отметила, что на данный момент юной актрисе очень сложно добиться успехов без посторонней помощи, а если ей это удается, то скорее всего, она за этого «дорого» заплатила.