Ольга Бузова показала Backstage с фотосессии своего бренда

Бузова обладает своей собственной маркой одежды, которую часто демонстрирует на своих концертах или публичных мероприятиях. Помимо того, что Ольга сама придумывает наряды, она еще и является моделью бренда.Недавно были опубликованы кадры с фотосессии новой коллекции «OlgaBuzovaDesign». Ольга предстала в новом платье-пиджаке серого цвета. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды.Многие также отметили, что Бузова всегда находится на пике популярности. Причем ей удается этого достигать не только в карьере певицы, но и как дизайнеру, так как платье-пиджак сейчас находится в тренде.Правда, пользователи добавили, что хоть одежда данного бренда и является модной, однако не все смогут позволить себе что-либо там купить, так как цены рассчитаны явно не на простых покупателей.