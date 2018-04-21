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Роскомнадзор блокирует IP-адреса нарушителей без ущерба для работы крупных компаний

Событий, связанные с запретом Telegram, стали причиной для беспочвенных обвинений со стороны крупных компаний и банков к Роскомнадзору. Эксперты отметили, что он блокирует IP-адреса нарушителей без ущерба для работы крупных компаний.

Во время интервью для журналистов экс-партнер Павла Дурова Антон Розенберг подчеркнул, что не видит проблем в работе сайтов банков или крупных компаний после таких действий со стороны сотрудников ведомства. Эти учреждения имеют свои адреса подсетей, а также российские серверы надежно защищены. Также он был удивлен, что некоторые проекты зависят от внешних факторов из-за ресурсов за пределами РФ. Это не относится к стартапам, прототипам и иным небольшим задачам, не реагирующим на небольшой простой, что не относится к банкам или платежным системам, работающим на американском хостинге.

Роскомнадзор блокирует IP-адреса нарушителей без ущерба для работы крупных компаний


Крупный IT-бизнес в пользовательских соглашениях имеет пункт, согласно которому клиенты не могут использовать сервис для запрещенной деятельности. После блокировки Telegram Google Cloud и Amazon Web Services могут выдвинуть такие требования мессенджеру, чтобы не нарушать законы страны. Специалист Анатолий Голод считает, что сбои в работе систем организаций могли возникнуть после пересечения IP-адресов с большим количеством людей во время переписки. Потому они должны согласовать технические нюансы с РКН, чтобы решить возникшую проблему, как сообщает politexpert.net.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:43
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