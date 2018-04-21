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Через два поколения британцы могут разучиться готовить еду из-за любви к спиртному и фастфуду – Эксперты

Британский эксперт Никола Тэмпл заметила, что жители страны не желают готовить дома, ссылаясь на работу. Через два поколения люди могут разучиться делать такую работу из-за любви к спиртному и фастфуду.

Сейчас многие жители рассказывают о своих делах, но при этом могут долгое время находиться перед телевизором вместо кухни. Готовые блюда негативно отражаются на семейной жизни, потому что раньше родственники могли вместе посидеть за столом и поговорить во время обеда или ужина.

Через два поколения британцы могут разучиться готовить еду из-за любви к спиртному и фастфуду – Эксперты


После проведения опроса эксперт выяснили, что лица, рожденные в 80-х годах, вообще не хотят заниматься кулинарией. Британцы могут употребить ежегодно почти 2 миллиарда готовой продукции вместо готовки ужина за 34 минуты.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:33
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