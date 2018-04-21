Платье, в котором Ольга Бузова появилась на Pre Party МУЗ-ТВ, Наталья Котова носила еще год назад
Ведущая телепроекта «Дом-2» и популярная певица Ольга Бузова снова опозорилась. На этот раз девушка сообщила, что платье, купленное за 5 миллионов рублей у Валентина Юдашкина от кутюр, и она первая, кто выведет его в свет.
«Это эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал», - заявила знаменитость в своем микроблоге.
Однако выяснилось, что до нее в этом платье уже расхаживала другая певица - Наталья Котова, причем еще в марте прошлого года. Тогда в своем Instagram она тоже обратила внимание на то, какое оно шикарное, посвятив ему отдельный пост.
«Платье всегда создает настроение. Еще минуту назад чувствовала себя простуженно и слабо, но надев его и выйдя на сцену, забыла обо всем на свете…», - писала она.
Теперь пользователям Сети интересно, как отреагирует на эту новость Оля и обратит ли вообще на это внимание. Скорее всего, чтобы впредь не попадать в такую ситуацию, Бузова будет получше узнавать историю своего наряда или же вовсе откажется от Валентина Юдашкина, вернувшись к Белле Потемкиной.