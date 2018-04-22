Ученые выяснили в чем разница между сном животного и человека

Евгений Вербицкий, заведующий лабораторией ЮНЦ РАН, рассказал, что сон человека и животного имеет отличия. В первую очередь, сон питомца намного проще. Например, грызуны видят лишь быстрый или медленный сон. С кошками – другое дело. Они больше похожи на человека, потому интересны в вопросе исследований сомнологами. Оказывается, у кошачьих может наблюдаться как медленный сон, так и быстрый одновременно. Отмечается, что медленный сон имеет градацию. Специалисты выделили у них глубокий медленный сон и неглубокий.Что касается человека, то у него выделяется четыре уровня медленного сна. В первом случае человек дремлет, далее наступает фаза неглубокого медленного сна, а третий и четвертый уровень – глубокий медленный сон. Для удобства исследований сомнологи объединяют иногда третью и четвертую стадию.Вербицкий подчеркивает, что человек имеет самую сложную нейрохимию. В период ночного сна у человека может произойти смена фаз несколько раз – пять или шесть, с быстрого на медленный различных степеней. На смену фаз оказывает влияние уровень метаболитов в крови, а также межтканевых жидкостях.Заведующий ЮНЦ РАН рассказал, что бодрствование для людей имеет значение отличное от животного. Человек умеет воображать, и во сне умеет делать это невольно, а наяву и вовсе осознанно. Профессор убежден, что именно такому сложному процессу сна человек обязан наличием воображения. Быстрый сон «включает» фантазию и пробуждает творческие процессы, оборачивающиеся сновидениями. в случае нарушения быстрого сна по причине усталости или же информационной перегрузки, человек не сможет воображать, а лишь подражать. В ходе эксперимента над животными, их старались лишить быстрого сна, в результате они теряли малейшую возможность креативного мышления и становились «овощами». Что касается человека, то для него такое положение вещей может обернуться катастрофой.