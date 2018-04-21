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Александр Гобозов мог лишиться водительских прав

Участник известной телестройки Александр Гобозов посадил за руль своего четырехлетнего сына, из-за чего он мог лишиться водительских прав.

Гобозов пообещал поклонникам, что нахождение на проекте не будет мешать его общению с сыном. Поэтому теперь Александр старается как можно больше времени проводить с ребенком, о чем не забывает рассказывать своим подписчикам.

Александр Гобозов мог лишиться водительских прав

Недавно мужчина опубликовал видео, на котором показал, что учить ребенка водить машину и даже посадил его за руль. Несмотря на то, что отец все время находился рядом и контролировал ситуацию, пользователи пришли в ужас от увиденного.

Многие сразу же начали критиковать Гобозова за такой необдуманный поступок. Некоторые даже пригрозили участнику «Дома-2» штрафом до 30 тысяч рублей и лишением водительских прав, а возможно, даже и применением уголовной ответственности. Саша никак данную ситуацию комментировать не стал, лишь удалил ролик из социальных сетей.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:27
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