Ученые: Несколько таблеток аспирина могут спасти человека от синдрома разбитого сердца

Такое психическое состояние возникает после потери близкого человека, а также может стать причиной депрессии или инфаркта. Ученые во время опыта с 10 добровольцами заметили, как обычный препарат может помочь людям избавиться от проблемы, если принимать одну таблетку в день.Антибиотик впервые открыли в 1913 г, после чего он отлично зарекомендовал себя во время эпидемии испанского гриппа, жертвами которого стали 50 миллионов лиц. Также до сих пор не исследованы его побочные действия, но он имеет влияние на человеческий организм. После такого открытия ученые хотят выяснить механизм работы препарата в лечении недуга.