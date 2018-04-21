Аглая Тарасова и Милош Бикович замечены в объятиях друг друга

Актеры Аглая Тарасов и Милош Бикович заявили о разрыве отношений не так давно. Они вместе играли в киноленте «Лед» и встречались полтора года. Поклонники были очень удивлены после последнего их сообщения о статусе своих отношений.Но на светской вечеринке, которая проходила в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля Тарасову и Биковича видели не просто вместе, а нежно воркующих между собой, что послужило поводом для разговора об их воссоединении.Хотя, совсем не исключено, что бывшие влюбленные решили просто стать друзьями, при этом поддерживая теплые отношения. Многие поклонники считали актерскую пару, дочь Ксении Раппопорт и сербского актера, одной из наиболее красивых в отечественном кино.Причиной их расставания, по словам самих же звезд, банальное отсутствие времени, которое они могли быть уделять друг другу.