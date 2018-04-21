Автомобиль Дэниэла Крейга Aston Martin продан на аукционе Нью-Йорка за $ 468 500
Автомобиль «Джеймса Бонда» актера Дэниела Крейга «Астон Мартин», пронумерованный подписью персонажа 007, продан на аукционе Нью-Йорка в пятницу за 468 500 долларов.
Christie's, объявивший результаты торгов, оценил ограниченный выпуск полуночного синего 2014 Centenary Edition Vanquish.
Все доходы от продажи пойдут на благотворительность, дабы помочь несовершеннолетним молодым людям развивать свою карьеру. И Крейг, и его жена, актриса Рейчел Вайс, занимаются благотворительностью не первый год и довольно известны в этой области.
Крейг сделал неожиданный внешний вид своего авто во время аукциона, присоединившись к команде Christie's, чтобы побудить клиента повышать ставку.
Автомобиль, развивающий максимальную скорость 295 километров в час, является частью серии из 100 автомобилей, которые Aston Martin создал в 2014 году, чтобы отметить 100-летний юбилей фирмы.
Он изготовлен из легкой алюминиевой конструкции с алюминиевой отделкой и с автоспортом. Интерьер ручной работы включает роскошные кожи, углеродное волокно и алюминий.
Christie's, объявивший результаты торгов, оценил ограниченный выпуск полуночного синего 2014 Centenary Edition Vanquish.
Все доходы от продажи пойдут на благотворительность, дабы помочь несовершеннолетним молодым людям развивать свою карьеру. И Крейг, и его жена, актриса Рейчел Вайс, занимаются благотворительностью не первый год и довольно известны в этой области.
Крейг сделал неожиданный внешний вид своего авто во время аукциона, присоединившись к команде Christie's, чтобы побудить клиента повышать ставку.
Автомобиль, развивающий максимальную скорость 295 километров в час, является частью серии из 100 автомобилей, которые Aston Martin создал в 2014 году, чтобы отметить 100-летний юбилей фирмы.
Он изготовлен из легкой алюминиевой конструкции с алюминиевой отделкой и с автоспортом. Интерьер ручной работы включает роскошные кожи, углеродное волокно и алюминий.