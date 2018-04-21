Автомобиль Дэниэла Крейга Aston Martin продан на аукционе Нью-Йорка за $ 468 500

Christie's, объявивший результаты торгов, оценил ограниченный выпуск полуночного синего 2014 Centenary Edition Vanquish.Все доходы от продажи пойдут на благотворительность, дабы помочь несовершеннолетним молодым людям развивать свою карьеру. И Крейг, и его жена, актриса Рейчел Вайс, занимаются благотворительностью не первый год и довольно известны в этой области.Крейг сделал неожиданный внешний вид своего авто во время аукциона, присоединившись к команде Christie's, чтобы побудить клиента повышать ставку.Автомобиль, развивающий максимальную скорость 295 километров в час, является частью серии из 100 автомобилей, которые Aston Martin создал в 2014 году, чтобы отметить 100-летний юбилей фирмы.Он изготовлен из легкой алюминиевой конструкции с алюминиевой отделкой и с автоспортом. Интерьер ручной работы включает роскошные кожи, углеродное волокно и алюминий.