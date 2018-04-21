Умер легендарный ученый Нерсес Крикорян, создавший атомную бомбу

Чиновники в Национальной лаборатории Лос-Аламоса подтвердили, что Крикорян умер в среду в своем доме в Лос-Аламосе, горном городке, где он проживал более 70 лет.Крикорян родился в турецком гетто в 1921 году, когда его родители пытались сбежать после массовых убийств армян османскими турками более века назад. Ничего не имея, кроме одежды на себе, семья передвигалась в течение следующих четырех лет и в конце концов нашла свой путь в Соединенные Штаты.Крикорян мало говорил по-английски по прибытии в США, но поступил с отличием в колледж с учётом степени химии и стал работать в лаборатории, где производился высокообогащенный уран. Только после этого Крикорян узнал, что работа была частью сверхсекретного Манхэттенского проекта. Позже он поступил на работу в лабораторию Лос-Аламоса, где и встретил свою жену.В карьере, которая длилась более четырех десятилетий, он работал с ураном, а затем с Project Rover в 1950-х годах разрабатывал ядерно-термическую ракету для космических применений. Он провел шесть патентов и опубликовал многочисленные оценки, прежде чем стать главой службы безопасности для разведывательной службы. Он также получил награды за свою работу.Директор лаборатории Терри Уоллас описал Крикоряна как «великана» в мире науки о национальной безопасности и в сообществе Лос-Аламоса.Его дочь Деб Крикорян сказала, что посвящение ее отца было естественным результатом его постоянного стремления к знаниям и его прагматического взгляда на жизнь: «Ему было все интересно, он любил просто сидеть и читать. Даже когда он не мог читать, он слушал книги на пленке и тому подобное», - сказала она.Крикорян имел обширную коллекцию произведений искусства, любил местный театр и часто выступал в местных постановках. Он также любил ловить рыбу. Планируется мемориальная служба. Погребение состоится в среду на Национальном кладбище Санта-Фе.