Участницы реалити-шоу «Дом-2» всячески игнорируют советы ведущих

К примеру, Ксения Бородина на протяжении 20 минут пыталась разжевать Саше Черно, что той нельзя носить трикотажные платья в горизонтальную полоску, на что в ответ участница попросту улыбалась и соглашалась со всем, однако в конечном итоге осталась при своем мнении.Также Ксюша активно старалась объяснить Майе Донцовой – какую манеру поведения нужно использовать, чтобы вернуть расположение Леши Купина. Ведущая посоветовала блондинке не приставать к парню, дать ему выдохнуть, а затем самому заскучать по ней. Майя соглашалась со всеми словами, кивала головой, а уже вечером снова пыталась соблазнить Лешу.Поклонники скандальной телестройки отметили, что совершенно нет смысла ведущим распинаться на благо обитателей Поляны, так как тем совершенно «по барабану», что советуют им опытные наставники.