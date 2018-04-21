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Участницы реалити-шоу «Дом-2» всячески игнорируют советы ведущих

Зрители известного молодежного телепроекта «Дом-2» отметили, что ведущим телестройки нет смысла тратить силы и время на «непробиваемых хомячков», давая им советы, ведь тем совершенно все равно, что говорят им наставники.

Участницы реалити-шоу «Дом-2» всячески игнорируют советы ведущих

К примеру, Ксения Бородина на протяжении 20 минут пыталась разжевать Саше Черно, что той нельзя носить трикотажные платья в горизонтальную полоску, на что в ответ участница попросту улыбалась и соглашалась со всем, однако в конечном итоге осталась при своем мнении.

Также Ксюша активно старалась объяснить Майе Донцовой – какую манеру поведения нужно использовать, чтобы вернуть расположение Леши Купина. Ведущая посоветовала блондинке не приставать к парню, дать ему выдохнуть, а затем самому заскучать по ней. Майя соглашалась со всеми словами, кивала головой, а уже вечером снова пыталась соблазнить Лешу.

Поклонники скандальной телестройки отметили, что совершенно нет смысла ведущим распинаться на благо обитателей Поляны, так как тем совершенно «по барабану», что советуют им опытные наставники.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07
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