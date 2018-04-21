Анастасия Волочкова окажет помощь отечественным учёным

Волочкова поделилась в своём микроблоге Instagram публикацией с группой отечественных студентов. На фото балерина запечатлена в компании юных людей. Звезда сказала, что это студенты из ЦАД Департамента информационных технологий города Москвы. По словам танцовщицы, эти ребята создают искусственный интеллект, который помогает при диагностике заболеваний. Сейчас молодые люди работают над тем, чтобы прибор КТ смог распознавать раковые клетки, повышая шансы пациентов на выздоровление.Анастасия под фото написала, что хочет помочь этому проекту в продвижении. Но не уточнила, продолжится ли помощь после поста в рамках Instagram. Отношение фолловеров к новости, неизвестно, так как балерина снова отключила возможность оставлять комментарии.