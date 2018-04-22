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В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух кенгуру из-за отказа животных показать свою прыгучесть

В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух кенгуру, став виновниками гибели одного животного. Они были недовольны, что особи отказались показать свою прыгучесть, после чего администрация сократило число открытых вольеров.

Зимой самка получила травму лапы из-за брошенного булыжника, после чего медики обработали рану и попытались спасти жизнь умирающему жителю зоопарка. Потом стало известно, что она умерла после сильного кровотечения, вызванного разрывом почки. Затем любители развлечений чуть не убили 5-летнего самца, но ему удалось выжить.

В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух кенгуру из-за отказа животных показать свою прыгучесть


Сотрудники рассказывают, что кенгуру бывают активными утром и в обеденный период, а остальное время любят проводить в тени деревьев. Камеры наблюдений зафиксировали действия людей, приносящих камни с собой, но изображения лиц нарушителей нечеткие, так что в этом месте будут установлены другие аналоги.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:40
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