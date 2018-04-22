В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух кенгуру из-за отказа животных показать свою прыгучесть

Зимой самка получила травму лапы из-за брошенного булыжника, после чего медики обработали рану и попытались спасти жизнь умирающему жителю зоопарка. Потом стало известно, что она умерла после сильного кровотечения, вызванного разрывом почки. Затем любители развлечений чуть не убили 5-летнего самца, но ему удалось выжить.Сотрудники рассказывают, что кенгуру бывают активными утром и в обеденный период, а остальное время любят проводить в тени деревьев. Камеры наблюдений зафиксировали действия людей, приносящих камни с собой, но изображения лиц нарушителей нечеткие, так что в этом месте будут установлены другие аналоги.