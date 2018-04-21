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Александр Гобозов возмущен фривольным поведением Насти Кочервей

По словам популярного участника скандально известной телестройки «Дом-2» Саши Гобозова, новенькая участница Анастасия Кочервей решила поиграть с парнями, так как искренности у нее совершенно нет.

Александр Гобозов возмущен фривольным поведением Насти Кочервей

Изначально девушка пришла к Илье Яббарову, затем она переключилась на Алексея Кудряшова, а следом стала флиртовать и с самим Гобозовым. Саша отметил, что Настя умеет говорить мужчине то, что он хочет услышать.

Стоило только Ольге Жариковой покинуть периметр, как новенькая участница тут же легла на кровать с Сашей и начала рассказывать ему о своих чувствах. Сам же мужчина не поддался на соблазнены Кочервей и вежливо попросил ее покинуть комнату.

Александр вдоволь наслушался всяческим рассказам и признаниям от Насти, что решил устроить ей проверку. Он уехал за периметр следом за своей избранницей, и как только участник пропал из поля зрения, а Настя Кочервей поняла, что Гобозов ей не по зубам, новоиспеченная участница тут же стала написывать Леше Кудряшову.

«Написала ему, что ждет его, что подкатила ко мне только чтобы сыграть роль на проекте, пока его нет. Когда он вернулся, Настя переобулась и начала заливать Лехе в уши, что не хочет серьезных отношений, что также, как и он хочет легкости. Жалко Леху, если он поведется, все-таки он парень молодой и влюбчивый. Потому что он будет использован этой девочкой», - сообщил Гобозов.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:51
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