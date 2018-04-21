Александр Гобозов возмущен фривольным поведением Насти Кочервей

«Написала ему, что ждет его, что подкатила ко мне только чтобы сыграть роль на проекте, пока его нет. Когда он вернулся, Настя переобулась и начала заливать Лехе в уши, что не хочет серьезных отношений, что также, как и он хочет легкости. Жалко Леху, если он поведется, все-таки он парень молодой и влюбчивый. Потому что он будет использован этой девочкой», - сообщил Гобозов.

Изначально девушка пришла к Илье Яббарову, затем она переключилась на Алексея Кудряшова, а следом стала флиртовать и с самим Гобозовым. Саша отметил, что Настя умеет говорить мужчине то, что он хочет услышать.Стоило только Ольге Жариковой покинуть периметр, как новенькая участница тут же легла на кровать с Сашей и начала рассказывать ему о своих чувствах. Сам же мужчина не поддался на соблазнены Кочервей и вежливо попросил ее покинуть комнату.Александр вдоволь наслушался всяческим рассказам и признаниям от Насти, что решил устроить ей проверку. Он уехал за периметр следом за своей избранницей, и как только участник пропал из поля зрения, а Настя Кочервей поняла, что Гобозов ей не по зубам, новоиспеченная участница тут же стала написывать Леше Кудряшову.