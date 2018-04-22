АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии ноутбуков MacBook Pro

Apple в рамках официального сайта призналась, что на тринадцатидюймовом MacBook Pro аккумулятор подлежит замене. Компанией в обмен на старую аккумуляторную батарею вследствие обнаруженного дефекта будет предложен новый аккумулятор.

Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии ноутбуков MacBook Pro


Как признались представители Apple, при новой проверке аккумуляторной батареи, которая используется в MacBook Pro на 13 дюймов, обнаружили брак. Вследствие несоблюдения технологии, в гаджете в любой момент может вздуться аккумуляторная батарея. Компанией предлагается бесплатная замена аккумулятора, даже в случае исправной его работы. Разработчиками отмечается, что в устройствах модели тринадцатидюймового MacBook Pro с Touch Bar батареи не очутились в зоне риска, вследствие этого не подлежат замене.

На сайте компании имеется специальный поиск, помогающий пользователю определить, требуется ли ему заменить АКБ либо нет. В случае замены покупателем батареи, Apple возместит ущерб.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты остались довольны после тестов камеры
Поклонники разгадывают значение нового жеста
Ученые разработали для мужчин безопасный
Анна Семенович показала свои «бесконечные» ноги
Российские физики добились уплотнения энергии
Ученые: Пиво, шампанское и кофе вошли в список
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала
Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди
Соперники Христа: Другие претенденты на звание
Ксения Бородина похвалилась успехами старшей
Ученые выяснили в чем разница между сном
Ученые: Несколько таблеток аспирина могут спасти
Максим Галкин похвастался в Сети своей красотой и
Дарья Пынзарь сравнила сторонников «чайлдфри» с
В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух
Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии
Названы компании, которые в скором будущем
Эмилия Кларк сдаёт своё жилище за 25 тысяч
Британские ученые из общества BEAMS доказали
В Омске крыша детского сада в любой момент может
Специалисты рассказали о главных уязвимостях для
Илон Маск профинансировал в штате Юта симулятор
Версию BMW X5 2019 построят на новой платформе
NASA показало красочный снимок Галапагосских
Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty
В Англии обнаружили 4000-летнюю погребальную урну
Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка
В Украине представили бюджетный электрокар ROVER
Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе
Биологи: Некоторые виды растений проводят в
Просмотреть все новости