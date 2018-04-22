Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии ноутбуков MacBook Pro

Как признались представители Apple, при новой проверке аккумуляторной батареи, которая используется в MacBook Pro на 13 дюймов, обнаружили брак. Вследствие несоблюдения технологии, в гаджете в любой момент может вздуться аккумуляторная батарея. Компанией предлагается бесплатная замена аккумулятора, даже в случае исправной его работы. Разработчиками отмечается, что в устройствах модели тринадцатидюймового MacBook Pro с Touch Bar батареи не очутились в зоне риска, вследствие этого не подлежат замене.На сайте компании имеется специальный поиск, помогающий пользователю определить, требуется ли ему заменить АКБ либо нет. В случае замены покупателем батареи, Apple возместит ущерб.