Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии ноутбуков MacBook Pro
Apple в рамках официального сайта призналась, что на тринадцатидюймовом MacBook Pro аккумулятор подлежит замене. Компанией в обмен на старую аккумуляторную батарею вследствие обнаруженного дефекта будет предложен новый аккумулятор.
Как признались представители Apple, при новой проверке аккумуляторной батареи, которая используется в MacBook Pro на 13 дюймов, обнаружили брак. Вследствие несоблюдения технологии, в гаджете в любой момент может вздуться аккумуляторная батарея. Компанией предлагается бесплатная замена аккумулятора, даже в случае исправной его работы. Разработчиками отмечается, что в устройствах модели тринадцатидюймового MacBook Pro с Touch Bar батареи не очутились в зоне риска, вследствие этого не подлежат замене.
На сайте компании имеется специальный поиск, помогающий пользователю определить, требуется ли ему заменить АКБ либо нет. В случае замены покупателем батареи, Apple возместит ущерб.