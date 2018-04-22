Названы компании, которые в скором будущем отправят первых туристов в космос

Так, в частности, компания Axiom Space заявила о создании собственной МКС, где туристы смогут пожить неделю. Запустить станцию собираются в 2024 году. Space Adventures и Blue Origin пока реальными достижениями похвастаться не могут, однако последняя собирается запускать желающих в космос на 11 минут – для этого специальной подготовки не нужно.Более серьезно обстоят дела у Virgin Galactic. Несмотря на то, что во время испытательных экспериментов погиб сотрудник компании, там не отказываются от идеи космического туризма, более того, их клиентами стали уже 650 человек, купившие билеты по 250 тысяч долларов каждый. Компания Илона Маска SpaceX также заявила об участии в гонке космического туризма.Однако лидером в этой отрасли является компания Orion Span, где заявили об амбициозном проекте, а именно – о постройке на орбите Земли отель на 4 постояльца, каждый номер которого оценивается в 9,5 млн дол. Перед отправкой желающие обязаны будут пройти специальный подготовительный курс продолжительностью в 2 года, так как длительность проживания в космическом отеле составит 12 дней, и без спецподготовки такое количество дней на орбите сможет выдержать далеко не каждый.