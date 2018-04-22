АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Названы компании, которые в скором будущем отправят первых туристов в космос

В последнее время тема космического туризма поднимается во всех странах мира. И хотя пока это только проекты, все же уже практически определены компании, которые могут заниматься будущим туризмом в космическом пространстве или доставить туда всех желающих для постоянного места жительства.

Названы компании, которые в скором будущем отправят первых туристов в космос


Так, в частности, компания Axiom Space заявила о создании собственной МКС, где туристы смогут пожить неделю. Запустить станцию собираются в 2024 году. Space Adventures и Blue Origin пока реальными достижениями похвастаться не могут, однако последняя собирается запускать желающих в космос на 11 минут – для этого специальной подготовки не нужно.

Более серьезно обстоят дела у Virgin Galactic. Несмотря на то, что во время испытательных экспериментов погиб сотрудник компании, там не отказываются от идеи космического туризма, более того, их клиентами стали уже 650 человек, купившие билеты по 250 тысяч долларов каждый. Компания Илона Маска SpaceX также заявила об участии в гонке космического туризма.

Однако лидером в этой отрасли является компания Orion Span, где заявили об амбициозном проекте, а именно – о постройке на орбите Земли отель на 4 постояльца, каждый номер которого оценивается в 9,5 млн дол. Перед отправкой желающие обязаны будут пройти специальный подготовительный курс продолжительностью в 2 года, так как длительность проживания в космическом отеле составит 12 дней, и без спецподготовки такое количество дней на орбите сможет выдержать далеко не каждый.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты остались довольны после тестов камеры
Поклонники разгадывают значение нового жеста
Ученые разработали для мужчин безопасный
Анна Семенович показала свои «бесконечные» ноги
Российские физики добились уплотнения энергии
Ученые: Пиво, шампанское и кофе вошли в список
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова скопировала
Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди
Соперники Христа: Другие претенденты на звание
Ксения Бородина похвалилась успехами старшей
Ученые выяснили в чем разница между сном
Ученые: Несколько таблеток аспирина могут спасти
Максим Галкин похвастался в Сети своей красотой и
Дарья Пынзарь сравнила сторонников «чайлдфри» с
В КНР посетители зоопарка забросали камнями двух
Apple заменит бесплатно батареи дефектной партии
Названы компании, которые в скором будущем
Эмилия Кларк сдаёт своё жилище за 25 тысяч
Британские ученые из общества BEAMS доказали
В Омске крыша детского сада в любой момент может
Специалисты рассказали о главных уязвимостях для
Илон Маск профинансировал в штате Юта симулятор
Версию BMW X5 2019 построят на новой платформе
NASA показало красочный снимок Галапагосских
Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty
В Англии обнаружили 4000-летнюю погребальную урну
Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка
В Украине представили бюджетный электрокар ROVER
Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе
Биологи: Некоторые виды растений проводят в
Просмотреть все новости