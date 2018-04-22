Британские ученые из общества BEAMS доказали существование НЛО в стране

Они провели наблюдения за объектами и расследовали все случаи, рассказанные свидетелями событий. После обработки информации стало известно, что НЛО действительно посещали различные уголки Британии и пришельцы осматривали окрестности.Житель Марасиона заметил огромные красные блики, которые быстро исчезли после его попыток приблизиться. Также многие британцы наблюдали за полетом странных огней над рекой Мегависи. Несмотря на большое количество материала эксперты просят людей иметь при себе камеру, чтобы зафиксировать новое появление внеземных гостей.