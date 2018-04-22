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Эмилия Кларк сдаёт своё жилище за 25 тысяч долларов в месяц

Журналисты узнали, что известная американская актриса Эмилия Кларк, которая получила всемирную популярность благодаря съёмкам в телесериале «Игра престолов», сдаёт свой пляжный дом в аренду, получая за это в месяц 25 тысяч долларов.

Эмилия Кларк сдаёт своё жилище за 25 тысяч долларов в месяц


Жилище, расположенное на калифорнийском берегу в очень престижном районе этого штата, Эмилия Кларк купила два года назад. Площадь дома актрисы составляет 261 кв. метр. В самом здании находятся две спальни и три ванные комнаты. Дом актриса сдаёт из-за того, что у неё почти нет времени посещать его, так как имеет слишком напряжённый рабочий график.

На данный момент создатели «Игры престолов», где Кларк сыграла главную роль, перевоплотившись в образ Дейнерис Таргариен, снимают финальный сезон данного проекта. Поэтому жилплощадь, возведённая в 2009 году, Эмилия приняла решение сдавать арендатору, личность какого не раскрывает.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:10
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