Эмилия Кларк сдаёт своё жилище за 25 тысяч долларов в месяц

Жилище, расположенное на калифорнийском берегу в очень престижном районе этого штата, Эмилия Кларк купила два года назад. Площадь дома актрисы составляет 261 кв. метр. В самом здании находятся две спальни и три ванные комнаты. Дом актриса сдаёт из-за того, что у неё почти нет времени посещать его, так как имеет слишком напряжённый рабочий график.На данный момент создатели «Игры престолов», где Кларк сыграла главную роль, перевоплотившись в образ Дейнерис Таргариен, снимают финальный сезон данного проекта. Поэтому жилплощадь, возведённая в 2009 году, Эмилия приняла решение сдавать арендатору, личность какого не раскрывает.