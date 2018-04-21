Дмитрий Дмитренко стал раздражать зрителей больше, чем Ольга Рапунцель

После того как у Ольги и Дмитрия родилась дочь, Дмитренко вернулся на проект, однако тут же попал в скандальную историю с мамой Рапунцель. Поэтому телезрители сразу выразили свое негативное отношение по поводу этого участника.По их мнению, он стал вести себя хуже Ольги. Теперь Дима много скандалит, постоянно чем-то недоволен. Поклонники шоу считают, что глаза у Дмитренко пустые, которые выражают постоянное непонимание происходящего.Многим теперь стало жалко Рапунцель, ведь ей придется справляться со всеми трудностями материнства одной, так как Дима не может проявить себя как настоящий мужчина и разрешить трудную ситуацию.Телезрителям стало ясно, почему мама Ольги, как и сама девушка, постоянно ругались с Дмитренко. Ведь с ним как со стеной говорить – бесполезно. Даже ведущий Влад Кадони не может с ним серьезно разговаривать.