Дмитрий Дмитренко стал раздражать зрителей больше, чем Ольга Рапунцель
Участник реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко, по мнению телезрителей, стал вести себя хуже Ольги Рапунцель.
После того как у Ольги и Дмитрия родилась дочь, Дмитренко вернулся на проект, однако тут же попал в скандальную историю с мамой Рапунцель. Поэтому телезрители сразу выразили свое негативное отношение по поводу этого участника.
По их мнению, он стал вести себя хуже Ольги. Теперь Дима много скандалит, постоянно чем-то недоволен. Поклонники шоу считают, что глаза у Дмитренко пустые, которые выражают постоянное непонимание происходящего.
Многим теперь стало жалко Рапунцель, ведь ей придется справляться со всеми трудностями материнства одной, так как Дима не может проявить себя как настоящий мужчина и разрешить трудную ситуацию.
Телезрителям стало ясно, почему мама Ольги, как и сама девушка, постоянно ругались с Дмитренко. Ведь с ним как со стеной говорить – бесполезно. Даже ведущий Влад Кадони не может с ним серьезно разговаривать.