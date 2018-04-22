В Омске крыша детского сада в любой момент может упасть на головы детей

В группе «ВКонтакте» жительница Омска обнародовала снимок полуразвалившегося здания. Женщина рассказала, что на собрании в дошкольном учреждении №310 администрация поведала всю правду касательно заведения, чем повергла всех присутствующих родителей в шок.Оказалось, здание детского сада, где родители оставляют детей, может в любую секунду рухнуть, потому что уже давно подлежит сносу. Но власти так не думают, а инспекции в отчётах пишут о том, что построение в «удовлетворительном» состоянии. Они утверждают, что в этом здании только наружные трещины, не представляющие никакой опасности для жизни.