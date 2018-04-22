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В Омске крыша детского сада в любой момент может упасть на головы детей

Жительница города Омск жалуется на бездействие местных властей, не обращающих внимания на существенные проблемы. Женщина поведала, что её ребёнок посещает детский сад № 310, стены которого в любой момент могут обрушиться.

В Омске крыша детского сада в любой момент может упасть на головы детей

В группе «ВКонтакте» жительница Омска обнародовала снимок полуразвалившегося здания. Женщина рассказала, что на собрании в дошкольном учреждении №310 администрация поведала всю правду касательно заведения, чем повергла всех присутствующих родителей в шок.

Оказалось, здание детского сада, где родители оставляют детей, может в любую секунду рухнуть, потому что уже давно подлежит сносу. Но власти так не думают, а инспекции в отчётах пишут о том, что построение в «удовлетворительном» состоянии. Они утверждают, что в этом здании только наружные трещины, не представляющие никакой опасности для жизни.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:45
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