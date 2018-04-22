Специалисты рассказали о главных уязвимостях для хакеров в РФ

Ряд людей переживают, что хакеры станут сотрудничать с террористами, что может в РФ вызвать массивные кибератаки. В первую очередь это касается энергетических российских комплексов, узлов связи, системы жизнеобеспечения и т.п. Затем могут возникнуть настоящие катастрофы. Это приведёт к жертвам, нанесёт непоправимый масштабный экономический урон. Эксперты считают что самыми уязвимыми будут коммуникационные, энергетические, транспортные, коммунальные сети РФ.По словам специалистов, количество хакерских атак на российские объекты в 2017 году увеличились более чем в четыре раза. При этом не стоит переживать, так как хакеры в основном совершают обычные DDoS-атаки либо просто взламывают медиаресурсы.