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Специалисты рассказали о главных уязвимостях для хакеров в РФ

Специалисты рассказали, что в РФ самое больше уязвимо для хакеров. Самыми малозащищёнными эксперты назвали объекты коммунальных инфраструктур, транспортные объекты, коммуникационные и энергетические сети России.

Специалисты рассказали о главных уязвимостях для хакеров в РФ


Ряд людей переживают, что хакеры станут сотрудничать с террористами, что может в РФ вызвать массивные кибератаки. В первую очередь это касается энергетических российских комплексов, узлов связи, системы жизнеобеспечения и т.п. Затем могут возникнуть настоящие катастрофы. Это приведёт к жертвам, нанесёт непоправимый масштабный экономический урон. Эксперты считают что самыми уязвимыми будут коммуникационные, энергетические, транспортные, коммунальные сети РФ.

По словам специалистов, количество хакерских атак на российские объекты в 2017 году увеличились более чем в четыре раза. При этом не стоит переживать, так как хакеры в основном совершают обычные DDoS-атаки либо просто взламывают медиаресурсы.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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