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Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик, с которого начинался их бизнес

Ким Кардашьян совместно с сестрами в 2006 году открыли свой первый магазин DASH, который превратился позднее в мировую сеть. Как оказалось, именно с этого бутика стартовал их семейный бизнес.

Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик, с которого начинался их бизнес


О том, что семейный бутик закрывается Ким Кардашьян сообщила на официальном сайте телешоу. Супруга Канье Уэста объяснила решение тем, что за годы с момента открытия бутика их сеть расширилась с магазинов в Нью-Йорке до бутиков в Лос-Анджелесе и Майами. Однако теперь каждая из сестер уделяет своему делу гораздо больше времени.

Поэтому подошло время двигаться вперед самостоятельно, подытожила теледива.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:48
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