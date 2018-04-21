Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик, с которого начинался их бизнес

О том, что семейный бутик закрывается Ким Кардашьян сообщила на официальном сайте телешоу. Супруга Канье Уэста объяснила решение тем, что за годы с момента открытия бутика их сеть расширилась с магазинов в Нью-Йорке до бутиков в Лос-Анджелесе и Майами. Однако теперь каждая из сестер уделяет своему делу гораздо больше времени.Поэтому подошло время двигаться вперед самостоятельно, подытожила теледива.