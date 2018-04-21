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Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с Данилой Козловским очень сложно

19 апреля текущего года прошла премьера фильма «Тренер», которую не обсуждал только ленивый. Данная кинолента – дебютная работа в качестве режиссера Данилы Козловского. Одну из главных ролей в фильме исполнила девушка актера Ольга Зуева. Артистка рассказала, что сотрудничать с возлюбленным крайне нелегко.

Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с Данилой Козловским очень сложно


В начале работы над кинолентой Данила Козловский отказывался брать Ольгу на одну из ролей. Его избраннице долго пришлось доказывать, что она заслуживает участия в съемках фильма. Зуева помогла избраннику разработать женские образы, потом предложила вариант главной героини и ему понравилось. Козловский изменил сценарий, однако Ольгу утвердили на роль последней из всех кандидаток.

После того, как актер утвердил на роль возлюбленную, легче не стало. Она представляла персонаж по-своему, а Данила видел героиню фильма совсем иной. На съемочной площадке, вспоминает Ольга, у нее появлялись слезы от того, что он не давал показать ей все ее женскую энергетику, заставляя исполнять его версию персонажа. И лишь после просмотра фильма, Зуева поняла, к чему вел режиссер.

Стоит напомнить, что Данила Козловский и Ольга Зуева познакомились на съемках киноленты «На районе». Об их отношениях стало известно в 2015 году, а спустя год, актриса переехала к возлюбленному в Санкт-Петербург. В СМИ появлялась информация о том, что Козловский сделал предложение любимой женщине, но официального подтверждения пока не было.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:23
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