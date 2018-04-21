Фанаты сравнили Ани Лорак с ангелом на новом снимке в Instagram
Фанаты сравнили певицу Ани Лорак с ангелом на новом снимке, опубликованном ею в Instagram-профиле. Многие отметили также, что лёгкий макияж делает звезду моложе и гораздо привлекательнее.
Ани Лорак накануне приняла участие в очередной фотосессии, для которой примерила на себя очень нежный и лёгкий белоснежный образ. Судя по кадру, певица снималась обнажённой или в минимуме нижнего белья, а прикрылась лишь пышной накидкой из густых перьев. Подписчики её микроблога пришли в восторг от увиденного, тут же сравнив исполнительницу с ангелом.
В комментариях к новой фотографии большинство поклонников отметили, что такой лёгкий макияж, как на белоснежном снимке, очень идёт Ани Лорак, придавая взгляду необычайной лёгкости, а также позволяет самой певице выглядеть на несколько лет моложе. Публикация певицы в образе ангела за час собрала более 20 тысяч отметок «мне нравится».
Говоря о макияже певицы, стоит напомнить, что ранее пользователи Сети признали, что броский и плотный мейк не помогает Ани Лорак скрыть проявления возраста на лице.
Ани Лорак накануне приняла участие в очередной фотосессии, для которой примерила на себя очень нежный и лёгкий белоснежный образ. Судя по кадру, певица снималась обнажённой или в минимуме нижнего белья, а прикрылась лишь пышной накидкой из густых перьев. Подписчики её микроблога пришли в восторг от увиденного, тут же сравнив исполнительницу с ангелом.
В комментариях к новой фотографии большинство поклонников отметили, что такой лёгкий макияж, как на белоснежном снимке, очень идёт Ани Лорак, придавая взгляду необычайной лёгкости, а также позволяет самой певице выглядеть на несколько лет моложе. Публикация певицы в образе ангела за час собрала более 20 тысяч отметок «мне нравится».
Говоря о макияже певицы, стоит напомнить, что ранее пользователи Сети признали, что броский и плотный мейк не помогает Ани Лорак скрыть проявления возраста на лице.