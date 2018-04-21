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Новая девушка Глеба Жемчугова, по мнению фанатов, красивее бывшей жены

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов показал свою новую избранницу. Поклонники решили, что девушка гораздо красивее бывшей жены Ольги.

После ухода с проекта Глеб пытался вернуть бывшую супругу, однако все было безуспешно. Вскоре Ольга нашла нового мужчину, с которым познакомилась на курсах по вождению. Стоит добавить, что новый избранник младше экс-участницы на несколько лет.

Новая девушка Глеба Жемчугова, по мнению фанатов, красивее бывшей жены

Долгое время Жемчугов пытался наладить свою личную жизнь. Однако только недавно мужчина представил подписчикам свою новую возлюбленную. На своей странице в социальных сетях Глеб опубликовал видео, на котором позирует его девушка Ксения.

На ролике девушка крутится перед зеркалом в нижнем белье, что вызвало негатив у некоторых подписчиков. Они решили, что Жемчугову стоит внимательнее присмотреться к Ксении, так как порядочная девушка не будет так рьяно демонстрировать свои достоинства фигуры.

Но фанаты Глеба уверены, что он сделал хороший выбор, так как Ксюша даже гораздо красивее бывшей жены Жемчугова, поэтому ему не стоит обращать внимание на мнение завистников.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:54
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