Алсу архивным снимком за 99-й год доказала, что не делала пластику лица

В последнее время свежий и помолодевший внешний вид Алсу вызывал массу споров среди пользователей Сети. Основная часть фолловеров утверждает, что певица точно пользовалась услугами профессиональных косметических хирургов, чтобы сейчас так выглядеть. Сама же Алсу решила раз и навсегда поставить точку в этой истории и опубликовала архивный снимок за 99-й год, на котором чётко видно, что аккуратный маленький нос у неё был уже тогда, также, как пухлые губы и татарские скулы.Фолловеры пришли в восторг от того, насколько сейчас Алсу похожа на себя 19 лет назад. Многие в комментариях подчеркнули, что им никогда не нужны были какие-либо доказательства естественной красоты певицы, а вот хейтеры на этот раз, поняв, что ошибались, решили упрекнуть певицу в другой лжи.Некоторые пользователи Instagram считают, что певица лукавит ,когда пишет о хороших генах и стройной фигуре. Многие до сих пор не верят, что ей удаётся находиться в такой хорошей форме без диет и упражнений.