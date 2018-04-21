АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Алсу архивным снимком за 99-й год доказала, что не делала пластику лица

Певица Алсу опубликовала в своём Instagram-профиле архивный снимок за 99-й год, которым доказала хейтерам, что никогда не делала пластику лица. Исполнительница отметила, что на фото у неё уже тогда был аккуратный маленький нос и пухлые губы.

Алсу архивным снимком за 99-й год доказала, что не делала пластику лица

В последнее время свежий и помолодевший внешний вид Алсу вызывал массу споров среди пользователей Сети. Основная часть фолловеров утверждает, что певица точно пользовалась услугами профессиональных косметических хирургов, чтобы сейчас так выглядеть. Сама же Алсу решила раз и навсегда поставить точку в этой истории и опубликовала архивный снимок за 99-й год, на котором чётко видно, что аккуратный маленький нос у неё был уже тогда, также, как пухлые губы и татарские скулы.

Фолловеры пришли в восторг от того, насколько сейчас Алсу похожа на себя 19 лет назад. Многие в комментариях подчеркнули, что им никогда не нужны были какие-либо доказательства естественной красоты певицы, а вот хейтеры на этот раз, поняв, что ошибались, решили упрекнуть певицу в другой лжи.

Некоторые пользователи Instagram считают, что певица лукавит ,когда пишет о хороших генах и стройной фигуре. Многие до сих пор не верят, что ей удаётся находиться в такой хорошей форме без диет и упражнений.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Тома Круза освоил профессию рыбака
НЛО в небе над Нью-Джерси видели две тысячи
Жительница Новосибирска отсудила 45 тысяч за
Александр Гобозов возмущен фривольным поведением
В Москве скончалась звезда фильма “Любовь и
Поклонникам не понравился концерт Сергея Лазарева
Дмитрий Дмитренко стал раздражать зрителей
Уфологи: На Марсе покоится брошенный пришельцами
Светлана Лобода продолжает подогревать слухи о
Специалисты рассказали, какие продукты вредят
Робот избавил девочку от припадков
«АвтоВАЗ» отзывает 82 авто Lada Granta и Lada
Фанаты сравнили Ани Лорак с ангелом на новом
Новая девушка Глеба Жемчугова, по мнению фанатов,
Алсу архивным снимком за 99-й год доказала, что
Центробанк сообщил о подорожании «борщевого
В Сеть попал видеоролик «летающей тарелки»
Пользователей сетей удивило фото “странной
Мария Кожевникова показала трогательное
Яна Кошкина не сердится, когда ее сравнивают с
Борис Грачевский признался, что поборол рак кожи
Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят»
Авто СПб вошли в топ-25 самых популярных машин
Дочь Волочковой похвасталась в Instagram
Ольга Бузова придумала новый план, как отомстить
Компания Qiantu Motor презентовала серийное купе
Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом
Жители Аризоны заметили в небе НЛО с фиолетовыми
Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала
Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о
Просмотреть все новости