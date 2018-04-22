Версию BMW X5 2019 построят на новой платформе

Новинка от прошлой версии отличается массивной решеткой радиатора с акцентированными углами и более выраженными фарами. Салон транспортного средства также изменится. Здесь появится множество цифровых датчиков, большой сенсорный экран, при помощи которого можно с лёгкостью управлять функциями авто. Согласно ожиданиям новая платформа позволит для задних пассажиров увеличить свободное место. Машина будет оснащаться шестицилиндровым 3,6-литровым турбомотором на 300 лошадей либо 4,4-литровым мотором на 450 лошадей. Ожидается также появление гибридной версии на 308 лошадиных сил.Транспортное средство BMW X5 следующего модельного года мировой общественности представят летом текущего года. Продажи автомобиля должны стартовать осенью. Автомобиль можно приобрести от 60 000 долларов.