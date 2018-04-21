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Анастасия Волочкова решила весной погреться у костра в шубе под дождем

Поклонники балерины очередной раз удивились, заметив новые фото в Instagram. Анастасия Волочкова решила погреться у костра в шубе в дождливый весенний день.

Звезда решила дополнить образ спортивным кроссовками и не стала показывать подписчикам новый шпагат на улице. Люди сразу обратили внимание на странное сочетание меха и погоды, после чего стали долго смеяться над стилем Анастасии Волочковой. Фанаты отметили, что артистка остается верна своим принципам, так что может шокировать народ открытыми частями тела зимой, а сейчас решила утеплиться.

Анастасия Волочкова решила весной погреться у костра в шубе под дождем


Некоторые лица предположили, что знаменитость вообще не имеет демисезонных нарядов, потому что, она показывает фото в купальниках или шубах. Самые дотошные люди рассмотрели новогоднюю елку, которая до сих пор украшена гирляндами, после чего долго обсуждали эту тему.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:38
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