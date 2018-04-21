Анастасия Волочкова решила весной погреться у костра в шубе под дождем

Звезда решила дополнить образ спортивным кроссовками и не стала показывать подписчикам новый шпагат на улице. Люди сразу обратили внимание на странное сочетание меха и погоды, после чего стали долго смеяться над стилем Анастасии Волочковой. Фанаты отметили, что артистка остается верна своим принципам, так что может шокировать народ открытыми частями тела зимой, а сейчас решила утеплиться.Некоторые лица предположили, что знаменитость вообще не имеет демисезонных нарядов, потому что, она показывает фото в купальниках или шубах. Самые дотошные люди рассмотрели новогоднюю елку, которая до сих пор украшена гирляндами, после чего долго обсуждали эту тему.