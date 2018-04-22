Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty F-250

По словам представителей ателье Roush Performance, переработанный пикап Roush Super Duty F-250 ориентирован на водителей, предпочитающих автомобили с агрессивным внешним видом. К тому же пикап наделили высокими внедорожными характеристиками, а также он стал более функциональным и надёжным.Модернизированный пикап разработчики наделили подвеской Fox 2.0 Performance и 20-дюймовыми дисками Roush 20, а для прочности обода колёс покрыли шайбами и гайками из хрома. При этом «обули» пикап в резину BFGoodrich KO2 All-Terrain.Кроме того у автомобиля была заменена выхлопная система, благодаря чему пикап стал лучше звучать. Стоимость пакет агрессивных доработок составляет 13 880 долларов, что эквивалентно 851 152 рубля.