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Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty F-250

Специалисты из ателье Roush Performance переработали полноразмерный пикап Ford F-250, которому дали название Roush Super Duty F-250. После модернизации автомобиль наделили агрессивным дизайном.

Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty F-250


По словам представителей ателье Roush Performance, переработанный пикап Roush Super Duty F-250 ориентирован на водителей, предпочитающих автомобили с агрессивным внешним видом. К тому же пикап наделили высокими внедорожными характеристиками, а также он стал более функциональным и надёжным.

Модернизированный пикап разработчики наделили подвеской Fox 2.0 Performance и 20-дюймовыми дисками Roush 20, а для прочности обода колёс покрыли шайбами и гайками из хрома. При этом «обули» пикап в резину BFGoodrich KO2 All-Terrain.

Кроме того у автомобиля была заменена выхлопная система, благодаря чему пикап стал лучше звучать. Стоимость пакет агрессивных доработок составляет 13 880 долларов, что эквивалентно 851 152 рубля.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 06:00
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