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Джастин Бибер показал поклонникам фото в женском образе

Певец часто экспериментирует со своей внешностью, но стиль одежды продолжает удивлять его поклонников. Джастин Бибер опубликовал в Instagram фото, решив примерить образ женщины.

Исполнитель решил стать блондинкой, а также надел на себя короткое платье с высокими ботфортами, нанеся на ногти красный лак. Он лаконично отметил, что хочет встретиться со своей сестрой Рейчел, после чего сюжет сразу собрал 5 миллионов лайков. Многие фанаты оценили юмор Джастина Бибера, так как он хорошо показал образ сексапильной особы в дорогом наряде.

Джастин Бибер показал поклонникам фото в женском образе


Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к такому сюжету, намекнув на нетрадиционную ориентацию звезды. В последнее время он часто носит вещи розовых и красных оттенков, сочетая их в ансамбле, а также часто предпочитает показывать зрителям излишнюю женственность.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:09
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