Джастин Бибер показал поклонникам фото в женском образе

Исполнитель решил стать блондинкой, а также надел на себя короткое платье с высокими ботфортами, нанеся на ногти красный лак. Он лаконично отметил, что хочет встретиться со своей сестрой Рейчел, после чего сюжет сразу собрал 5 миллионов лайков. Многие фанаты оценили юмор Джастина Бибера, так как он хорошо показал образ сексапильной особы в дорогом наряде.Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к такому сюжету, намекнув на нетрадиционную ориентацию звезды. В последнее время он часто носит вещи розовых и красных оттенков, сочетая их в ансамбле, а также часто предпочитает показывать зрителям излишнюю женственность.