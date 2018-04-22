Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка вызвал восторг у поклонников
Актриса не скрывает свою любовь к цирку и решила порадовать поклонников новым фото в Instagram. Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом на вечере в честь 90-летия Юрия Никулина вызывал восторг у людей.
Звезда всегда поражала их искренними образами героинь фильмов, но сейчас она показала себя в новом свете. Артистка вспомнила, как выступала на арене и была воздушной акробаткой, летающей на полотнах. Елизавета Арзамасова отметила, что обожает гимнастов и была счастлива, что смогла тоже принять участие в их выступлении.
Подписчики сразу отметили смелость знаменитости, которая не побоялась оказаться на такой высоте. Они также назвали атмосферу сказочной и задали много вопросов, касающихся эмоций своего кумира. Актриса призналась, что тогда авантюрная жилка подтолкнула ее принять такое решение.
Звезда всегда поражала их искренними образами героинь фильмов, но сейчас она показала себя в новом свете. Артистка вспомнила, как выступала на арене и была воздушной акробаткой, летающей на полотнах. Елизавета Арзамасова отметила, что обожает гимнастов и была счастлива, что смогла тоже принять участие в их выступлении.
Подписчики сразу отметили смелость знаменитости, которая не побоялась оказаться на такой высоте. Они также назвали атмосферу сказочной и задали много вопросов, касающихся эмоций своего кумира. Актриса призналась, что тогда авантюрная жилка подтолкнула ее принять такое решение.