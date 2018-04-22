Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка вызвал восторг у поклонников

Звезда всегда поражала их искренними образами героинь фильмов, но сейчас она показала себя в новом свете. Артистка вспомнила, как выступала на арене и была воздушной акробаткой, летающей на полотнах. Елизавета Арзамасова отметила, что обожает гимнастов и была счастлива, что смогла тоже принять участие в их выступлении.Подписчики сразу отметили смелость знаменитости, которая не побоялась оказаться на такой высоте. Они также назвали атмосферу сказочной и задали много вопросов, касающихся эмоций своего кумира. Актриса призналась, что тогда авантюрная жилка подтолкнула ее принять такое решение.