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Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка вызвал восторг у поклонников

Актриса не скрывает свою любовь к цирку и решила порадовать поклонников новым фото в Instagram. Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом на вечере в честь 90-летия Юрия Никулина вызывал восторг у людей.

Звезда всегда поражала их искренними образами героинь фильмов, но сейчас она показала себя в новом свете. Артистка вспомнила, как выступала на арене и была воздушной акробаткой, летающей на полотнах. Елизавета Арзамасова отметила, что обожает гимнастов и была счастлива, что смогла тоже принять участие в их выступлении.

Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка вызвал восторг у поклонников


Подписчики сразу отметили смелость знаменитости, которая не побоялась оказаться на такой высоте. Они также назвали атмосферу сказочной и задали много вопросов, касающихся эмоций своего кумира. Актриса призналась, что тогда авантюрная жилка подтолкнула ее принять такое решение.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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