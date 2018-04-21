Мария Кожевникова показала трогательное прогулочное фото своих сыновей

Мария Кожевникова раньше старалась ограждать своих детей от посторонних глаз, особенно это касается публикации семейных снимков в социальных сетях. Как только оба мальчика подросли, актриса всё же стала периодически показывать их фанатам, ведь понимает, что рано или поздно папарацци доберутся и до мальчишек.Новое прогулочное фото сыновей Айвана и Максима подписчики Марии Кожевниковой признали очень трогательным, ведь братья запечатлены очень близко друг к другу, и пристально смотрят в камеру. В комментариях пользователи Instagram отметили, что во взгляде мальчиков читается столько искренности и светлых чувств, что, конечно же, не может не умилять.Кожевникова поблагодарила своих поклонников за тёплые слова в адрес самых родных для неё мальчишек, а те, в свою очередь, выразили надежду, что теперь актриса будет чаще баловать их вот такими трогательными снимками из семейного архива.