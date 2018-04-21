Мария Кожевникова показала трогательное прогулочное фото своих сыновей
В Сети появилось трогательное прогулочное фото сыновей актрисы Марии Кожевниковой. На опубликованном звёздной мамой кадре Айван и Максим Васильевы запечатлены рядом друг с другом с игрушками в руках.
Мария Кожевникова раньше старалась ограждать своих детей от посторонних глаз, особенно это касается публикации семейных снимков в социальных сетях. Как только оба мальчика подросли, актриса всё же стала периодически показывать их фанатам, ведь понимает, что рано или поздно папарацци доберутся и до мальчишек.
Новое прогулочное фото сыновей Айвана и Максима подписчики Марии Кожевниковой признали очень трогательным, ведь братья запечатлены очень близко друг к другу, и пристально смотрят в камеру. В комментариях пользователи Instagram отметили, что во взгляде мальчиков читается столько искренности и светлых чувств, что, конечно же, не может не умилять.
Кожевникова поблагодарила своих поклонников за тёплые слова в адрес самых родных для неё мальчишек, а те, в свою очередь, выразили надежду, что теперь актриса будет чаще баловать их вот такими трогательными снимками из семейного архива.
Мария Кожевникова раньше старалась ограждать своих детей от посторонних глаз, особенно это касается публикации семейных снимков в социальных сетях. Как только оба мальчика подросли, актриса всё же стала периодически показывать их фанатам, ведь понимает, что рано или поздно папарацци доберутся и до мальчишек.
Новое прогулочное фото сыновей Айвана и Максима подписчики Марии Кожевниковой признали очень трогательным, ведь братья запечатлены очень близко друг к другу, и пристально смотрят в камеру. В комментариях пользователи Instagram отметили, что во взгляде мальчиков читается столько искренности и светлых чувств, что, конечно же, не может не умилять.
Кожевникова поблагодарила своих поклонников за тёплые слова в адрес самых родных для неё мальчишек, а те, в свою очередь, выразили надежду, что теперь актриса будет чаще баловать их вот такими трогательными снимками из семейного архива.