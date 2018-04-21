Яна Кошкина не сердится, когда ее сравнивают с Ольгой Бузовой

Недавно в одном из интервью у девушки поинтересовались, как она относится к тому, что многие пользователи Сети ставят ее на одну ступень с экс-участницей телепроекта «Дом-2», а ныне самой популярной певицей в России.И если так подумать, то между знаменитостями действительно много общего: они имеют одинаковую профессию, огромную армию поклонников, и драму в личной жизни, после которой началась их сольная карьера.Причем многие считают, что сцена стала для Оли и Яны своеобразной психотропной таблеткой от депрессии и переживаний.Сама Кошкина ответила, что ей совсем не обидно, что ее сравнивают с Бузовой, однако честно призналась, что не понимает почему, поскольку, по ее мнению, они с Олей совершенно разные люди и идут по жизни каждая своей дорогой.