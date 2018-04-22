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В Украине представили бюджетный электрокар ROVER Quick 2000

Компания «Алло» в Украине презентовала новый бюджетный электрокар ROVER Quick 2000. Новинку украинцы смогут увидеть на выставке «Мотобайк», которая проходит в Киеве с 20 по 22 апреля.

В Украине представили бюджетный электрокар ROVER Quick 2000


Двухместный электрокар ROVER Quick 2000 создан в КНР для европейских потребителей. Габариты новинки составляют 2300X1190X1486 мм, при колёсной базе 1 715 мм и дорожном просвете 120 мм.

В качестве силовой установки электрокара выступает электрический двигатель и набор аккумуляторов, работают они на пару с автоматической трансмиссией. Максимальная скорость передвижения ROVER Quick 2000 составляет 45 км/час. Одного заряда бюджетному электрокару хватает на путь продолжительностью 70 километров, для полного заряда батареи понадобится 6 часов.

Новинка оснащена тормозным механизмом Hydraulic Disc-brake и колёсными дисками размером 13 дюймов. Стоимость электрокара ROVER Quick 2000 составляет 150 000 гривен, приобрести его можно в сети магазинов «Алло» или через интернет.
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Добавил: Алина Сегодня, 03:00
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