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Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят» сравнили со «строгой училкой»

Новый образ Даны Борисовой в студии программы «Пусть говорят» пользователи Сети сравнили с нарядом «строгой училки». Фолловеры до сих пор не понимают, что же заставило знаменитость резко сменить свои предпочтения в выборе одежды.

Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят» сравнили со «строгой училкой»

Дана Борисова является обладательницей довольно стройной фигуры, которую обычно не скрывает от публики, наряжаясь в откровенные наряды, подчёркивающие её формы. Недавно звезда приняла участие в съёмках одного из выпусков передачи «Пусть говорят», приехав в студию в новом образе, как отметили фолловеры, «строгой училки».

Для эфира Дана Борисова надела на себя чёрную юбку ниже колен, самые обычные туфли на низком каблуке и бежевого цвета блузку с длинным рукавом и завязками под шею. В Сеть фотографию ведущей в новом образе обнародовала её давняя подруга Наталья Штурм, с которой они вместе и принимали участие в съёмках «Пусть говорят». Фолловеры сошлись во мнениях, что на кадре Борисова не тянет на «святую», а лишь вызывает жалость.

Образ Даны Борисовой для съёмок «Пусть говорят» сравнили со «строгой училкой»

Многие всё же зациклились на том, почему знаменитость решилась на такой эксперимент с образом «строгой училки», выставив себя перед публикой не в самом лучшем свете. Стоит напомнить, что ранее Дана Борисова едва не осталась без своей копны волос из-за желания попробовать новое дорогое косметическое средство.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:58
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