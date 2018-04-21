Ольга Бузова придумала новый план, как отомстить Дмитрию Тарасову и сняла клип на футбольном поле
С тех пор, как ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись, прошло уже больше года. Причем за это время жизнь у экс-супругов кардинально изменилась.
Дима повстречал новую возлюбленную, женился и теперь ждет, когда появится на свет его ребенок. Оля же стала мега популярной певицей и самой обсуждаемой персоной в России, однако найти свою любовь так и не смогла, поскольку из-за предательства бывшего мужа больше не может доверять мужчинам.
Именно поэтому многие уверены, что всеми своими песнями и действиями Бузова мстит Тарасову за искалеченное сердце. Так, очередным камнем в огород футболиста пользователи Сети сочли фрагмент клипа на новую, еще не вышедшую песню певицы, съемки которого проходили на футбольном поле.
Причем, судя по опубликованным ранее самой теледивой снимкам, в кадре она будет избита, а потому не остается сомнений, что своим новым творением Оля покажет, как ей было плохо после развода и как ей хорошо сейчас.