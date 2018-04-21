Дочь Волочковой похвасталась в Instagram совместным с Хилькевич снимком

Ариадна Волочкова, как оказалось, является фанаткой актрисы Анны Хилькевич. Об этом подрастающая дочь Анастасии Волочковой призналась в своём Instagram, где и выложила общий со знаменитостью с ним. Девочка призналась, что сейчас она вся на эмоциях и невероятно счастлива, поблагодарив при этом саму Хилькевич, что согласилась на общее селфи с ней и её подругой.В комментариях подписчики профиля Ариадны Волочковой оценили снимок, отметив, что Хилькевич действительно талантливая и замечательная актриса. Также фолловеры оценили простоту образа самой наследницы балерины, пожелав ей оставаться такой же скромной и спокойной девочкой.