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Дочь Волочковой похвасталась в Instagram совместным с Хилькевич снимком

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой Ариадна похвасталась в Instagram общим снимком с Анной Хилькевич. В подписи к размещённой в микроблоге фотографии она написала, что очень счастлива, ведь давно мечтала о фото со своим кумиром.

Дочь Волочковой похвасталась в Instagram совместным с Хилькевич снимком

Ариадна Волочкова, как оказалось, является фанаткой актрисы Анны Хилькевич. Об этом подрастающая дочь Анастасии Волочковой призналась в своём Instagram, где и выложила общий со знаменитостью с ним. Девочка призналась, что сейчас она вся на эмоциях и невероятно счастлива, поблагодарив при этом саму Хилькевич, что согласилась на общее селфи с ней и её подругой.

В комментариях подписчики профиля Ариадны Волочковой оценили снимок, отметив, что Хилькевич действительно талантливая и замечательная актриса. Также фолловеры оценили простоту образа самой наследницы балерины, пожелав ей оставаться такой же скромной и спокойной девочкой.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:40
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