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Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за ужасные фото в Instagram

Ведущая решила опубликовать в Instagram новые фото, шокировавшие ее поклонников. Они раскритиковали Розу Сябитову и попросили ее удалить ужасные сюжеты со страницы.

Не каждая звезда решится показать себя в неприглядном виде, но телесваха показала себя в молодости. Тогда она позировала перед камерами со сложенными на груди руками, но подписчики сразу заметили, что они не отличаются красивыми формами, а также осудили Розу Сябитову за лишний вес, подчеркнутый облегающим нарядом.

Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за ужасные фото в Instagram


Второй сюжет вызвал праведный гнев у мусульман, потому что там знаменитость позировала рядом с мужчиной в одном купальнике. Пользователи сетей сразу отметили, что у нее вообще не видно пятой точки и только бюст сразу бросается всем в глаза. Также люди упомянули о религии своего кумира и назвали такие сюжеты позором.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:33
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