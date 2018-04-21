Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за ужасные фото в Instagram

Не каждая звезда решится показать себя в неприглядном виде, но телесваха показала себя в молодости. Тогда она позировала перед камерами со сложенными на груди руками, но подписчики сразу заметили, что они не отличаются красивыми формами, а также осудили Розу Сябитову за лишний вес, подчеркнутый облегающим нарядом.Второй сюжет вызвал праведный гнев у мусульман, потому что там знаменитость позировала рядом с мужчиной в одном купальнике. Пользователи сетей сразу отметили, что у нее вообще не видно пятой точки и только бюст сразу бросается всем в глаза. Также люди упомянули о религии своего кумира и назвали такие сюжеты позором.