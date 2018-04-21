Жители Белгорода стали жертвами липового водоканала, акций “Магнита” и были возмущены работой кардиолога

В супермаркете до сих пор не хватает детских игрушек, хотя компании обещали устроить акцию. В результате родители обиженных детей не могут доставить им радость, а обещания остаются пустыми словами. Самой большой проблемой для горожан стали визиты мошенников, которые представляются работниками водоканала и пытаются продать пенсионерам системы очистки воды за 27000 руб.Последней каплей для людей стали визиты в клинику, где невозможно попасть на прием к врачу. Некоторые пациенты больше месяца пытаются пройти обследование, но каждый раз сталкивались с проблемами.