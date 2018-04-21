Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом за спиной
Яна Рудковская показала на видео, как её 5-летний сын тренируется на коньках с парашютом за спиной. Как оказалось, подобное упражнение является не прихотью родителей, а довольно эффективным методом, помогающим развивать скорость и выносливость на льду.
Яна Рудковская разместила в сети новый видеоролик, на котором запечатлён момент из тренировки её с Евгением Плющенко сына Саши. Мальчик в скором времени впервые в своей жизни выступит перед широкой публикой, а потому сейчас готовится к предстоящему событию по усиленной программе.
Как показала фолловерам Рудковская, 5-летний Саша на тренировках катается не просто так, а с прикреплённым за спиной парашютом. Музыкальный продюсер объяснила, что польза такого метода заключается в том, что при наборе определённой скорости парашют создаёт некоторое сопротивление, а это, в свою очередь, заставляет юного спортсмена разгоняться ещё больше, а также делает его выносливее с каждым занятием.
Поклонники семьи Плющенко считают, что из мальчика получится настоящий спортсмен, который не будет в будущем уступать успехами своему знаменитому отцу.
Яна Рудковская разместила в сети новый видеоролик, на котором запечатлён момент из тренировки её с Евгением Плющенко сына Саши. Мальчик в скором времени впервые в своей жизни выступит перед широкой публикой, а потому сейчас готовится к предстоящему событию по усиленной программе.
Как показала фолловерам Рудковская, 5-летний Саша на тренировках катается не просто так, а с прикреплённым за спиной парашютом. Музыкальный продюсер объяснила, что польза такого метода заключается в том, что при наборе определённой скорости парашют создаёт некоторое сопротивление, а это, в свою очередь, заставляет юного спортсмена разгоняться ещё больше, а также делает его выносливее с каждым занятием.
Поклонники семьи Плющенко считают, что из мальчика получится настоящий спортсмен, который не будет в будущем уступать успехами своему знаменитому отцу.