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Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом за спиной

Яна Рудковская показала на видео, как её 5-летний сын тренируется на коньках с парашютом за спиной. Как оказалось, подобное упражнение является не прихотью родителей, а довольно эффективным методом, помогающим развивать скорость и выносливость на льду.

Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом за спиной

Яна Рудковская разместила в сети новый видеоролик, на котором запечатлён момент из тренировки её с Евгением Плющенко сына Саши. Мальчик в скором времени впервые в своей жизни выступит перед широкой публикой, а потому сейчас готовится к предстоящему событию по усиленной программе.

Как показала фолловерам Рудковская, 5-летний Саша на тренировках катается не просто так, а с прикреплённым за спиной парашютом. Музыкальный продюсер объяснила, что польза такого метода заключается в том, что при наборе определённой скорости парашют создаёт некоторое сопротивление, а это, в свою очередь, заставляет юного спортсмена разгоняться ещё больше, а также делает его выносливее с каждым занятием.

Поклонники семьи Плющенко считают, что из мальчика получится настоящий спортсмен, который не будет в будущем уступать успехами своему знаменитому отцу.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:23
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