Сын Рудковской тренируется на коньках с парашютом за спиной

Яна Рудковская разместила в сети новый видеоролик, на котором запечатлён момент из тренировки её с Евгением Плющенко сына Саши. Мальчик в скором времени впервые в своей жизни выступит перед широкой публикой, а потому сейчас готовится к предстоящему событию по усиленной программе.Как показала фолловерам Рудковская, 5-летний Саша на тренировках катается не просто так, а с прикреплённым за спиной парашютом. Музыкальный продюсер объяснила, что польза такого метода заключается в том, что при наборе определённой скорости парашют создаёт некоторое сопротивление, а это, в свою очередь, заставляет юного спортсмена разгоняться ещё больше, а также делает его выносливее с каждым занятием.Поклонники семьи Плющенко считают, что из мальчика получится настоящий спортсмен, который не будет в будущем уступать успехами своему знаменитому отцу.