В Техасе ученикам школы во время теста нужно было отметить положительные плюсы рабства

Педагог попросил ребят сделать анализ рабовладельческого строя и кроме минуса найти в нем позитивные моменты. Отец мальчика, выполняющего такое задание, был шокирован содержанием и решил озвучить его на своей странице.После этого разразился настоящий скандал, так что дирекции пришлось временно отстранить учителя от работы, а также заверить общество, что их школа никогда не приветствовала такие темы. Ученик тоже не нашел в рабстве ничего хорошего, описав пытки, насилие и другие издевательства хозяев над невольниками в это время.