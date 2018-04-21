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В Техасе ученикам школы во время теста нужно было отметить положительные плюсы рабства

В сетях были опубликованы сообщения, написанные возмущенными родителями из Техаса. Ученики школы, находящейся в городе Сан-Антонио, должны были во время прохождения теста отметить положительные плюсы рабства.

Педагог попросил ребят сделать анализ рабовладельческого строя и кроме минуса найти в нем позитивные моменты. Отец мальчика, выполняющего такое задание, был шокирован содержанием и решил озвучить его на своей странице.

В Техасе ученикам школы во время теста нужно было отметить положительные плюсы рабства


После этого разразился настоящий скандал, так что дирекции пришлось временно отстранить учителя от работы, а также заверить общество, что их школа никогда не приветствовала такие темы. Ученик тоже не нашел в рабстве ничего хорошего, описав пытки, насилие и другие издевательства хозяев над невольниками в это время.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:37
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