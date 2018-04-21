Ученые: Просмотр порнографии делает женщин счастливыми

Научный проект был призван определить отношение мужчин и женщин к порнографическим видеороликам. Всего в исследовании были задействованы свыше 2,5 тыс. волонтеров, чей возраст варьировался в среднем на отметке в 49 лет. В любви к порнографии призналось 27% представителей сильного пола, которые, по выводам экспертов, ощущают себя несчастными или одинокими.Дамы, наоборот, обращаются к фильмам для взрослых во время хорошего расположения духа и при наличии постоянного партнера. Таким образом женщины пытаются разнообразить свою сексуальную жизнь, а мужчины при помощи порнографии уходят от проблем, погружаясь внутрь себя, резюмировали ученые.