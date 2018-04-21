Ученые: Просмотр порнографии делает женщин счастливыми
Немецкие психологи Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга провели исследование, установив, что женщины, смотрящие порнографические ролики, ощущают себя счастливыми. При этом, согласно признаниям самих дам, фильмы для взрослых смотрит только 7% опрошенных женщин.
Научный проект был призван определить отношение мужчин и женщин к порнографическим видеороликам. Всего в исследовании были задействованы свыше 2,5 тыс. волонтеров, чей возраст варьировался в среднем на отметке в 49 лет. В любви к порнографии призналось 27% представителей сильного пола, которые, по выводам экспертов, ощущают себя несчастными или одинокими.
Дамы, наоборот, обращаются к фильмам для взрослых во время хорошего расположения духа и при наличии постоянного партнера. Таким образом женщины пытаются разнообразить свою сексуальную жизнь, а мужчины при помощи порнографии уходят от проблем, погружаясь внутрь себя, резюмировали ученые.