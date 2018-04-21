Лина Данэм рассказала о том, как пережила удаление матки

В одном из своих интервью Лина Данэм поделилась рассказом о том, как пережила операцию по удалению матки. Ей грустно признаваться в том, что теперь ее жизнь изменится. Многие подруги актрисы планируют беременность или уже вынашивают ребенка, а Данэм в это время прячет свою горечь, стараясь справляться с подобными новостями. На вечеринках по случаю чьей-то беременности пьет много шампанского. Однако артистка признается, что счастлива за друзей.Кинозвезда надеется, что еще сможет ощутить радость материнства. Усыновление - на данном этапе жизни Данэм - это одна из главных целей.