Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала матерные ругательства из своего нового трека

Кроме того, девушка продемонстрировала несколько футболок своего бренда, которые были выпущены в честь трека и имеют принт с его ключевыми фразами, содержащими нецензурные слова.Увидев, насколько далеко зашла теледива, некоторые подписчики потребовали у Оли заменить матерные выражения на более приемлемые, поскольку среди ее поклонников очень много несовершеннолетних подростков и даже детей, которые обязательно захотят послушать новое творение своей любимицы.Однако Бузова даже не обратила внимание на данное замечание и продолжила распевать свой новый хит в Stories своего Instagram.