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Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала матерные ругательства из своего нового трека

Несколько часов назад популярная на сегодняшний день певица и телеведущая Ольга Бузова в своем микроблоге сообщила о том, что вчера в Саратове состоялась презентация ее новой песни «Тоже музыка», которая была написана под руководством известного российского рэпера Басты.

Кроме того, девушка продемонстрировала несколько футболок своего бренда, которые были выпущены в честь трека и имеют принт с его ключевыми фразами, содержащими нецензурные слова.

Фанаты требуют, чтобы Ольга Бузова убрала матерные ругательства из своего нового трека

Увидев, насколько далеко зашла теледива, некоторые подписчики потребовали у Оли заменить матерные выражения на более приемлемые, поскольку среди ее поклонников очень много несовершеннолетних подростков и даже детей, которые обязательно захотят послушать новое творение своей любимицы.

Однако Бузова даже не обратила внимание на данное замечание и продолжила распевать свой новый хит в Stories своего Instagram.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:03
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