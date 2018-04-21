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Подписчики считают, что свадьба Надежды Ермаковой отложена на неопределенный срок

Еще в прошлом году экс-участница телепроекта «Дом-2», а ныне его кастинг-директор Надежда Ермакова сообщила своим подписчикам новость о том, что ее возлюбленный Артем сделал ей предложение и она наконец-то выходит замуж.

После этого в Сети появилось несколько интервью, в которых девушка рассказала о том, как планирует играть свадьбу, не забыв напомнить историю знакомства со своим ненаглядным женихов. В них же Надя утверждала, что ориентировочно торжество состоится весной 2018 года.

Подписчики считают, что свадьба Надежды Ермаковой отложена на неопределенный срок

Однако, весна подходит к концу, а подписчики так и не наблюдают за тем, как счастливая Ермакова готовится к самому главному и желанному дню в своей жизни. Вместо этого, она, наоборот, стала писать депрессивные посты, в которых намекала на предательство, измены и расставание.

Исходя из этого поклонники предположили, что сейчас девушка переживает не самый лучший период в личных отношениях и, судя по всему, ее свадьба отложена на неопределенный срок.

Тем не менее, сама экс-участница никак не комментирует ситуацию со своим замужеством, делая вид, что ничего не происходит и у нее все хорошо.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:51
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