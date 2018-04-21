Подписчики считают, что свадьба Надежды Ермаковой отложена на неопределенный срок

После этого в Сети появилось несколько интервью, в которых девушка рассказала о том, как планирует играть свадьбу, не забыв напомнить историю знакомства со своим ненаглядным женихов. В них же Надя утверждала, что ориентировочно торжество состоится весной 2018 года.Однако, весна подходит к концу, а подписчики так и не наблюдают за тем, как счастливая Ермакова готовится к самому главному и желанному дню в своей жизни. Вместо этого, она, наоборот, стала писать депрессивные посты, в которых намекала на предательство, измены и расставание.Исходя из этого поклонники предположили, что сейчас девушка переживает не самый лучший период в личных отношениях и, судя по всему, ее свадьба отложена на неопределенный срок.Тем не менее, сама экс-участница никак не комментирует ситуацию со своим замужеством, делая вид, что ничего не происходит и у нее все хорошо.