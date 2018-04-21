Жители Челябинска были напуганы ярким сиянием в ночном небе

Люди стали активно обсуждать необычное зрелище, после чего предположили, что оно могло возникнуть после замыкания проводов. Другие лица вспомнили о молнии или зарнице, а также не забыли отметить пришельцев, которые тоже могли вызвать такое свечение.Ученые сообщили, что магнитное возмущение на планете спровоцировало появление полярного сияния, которое можно будет увидеть 21-22 апреля. Оно оказалось сильным и имеет положительную полярность, превысив уровень G1, а наблюдать за ним смогут не только жители Мурманска.